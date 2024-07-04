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Birleşmiş Milletler'den Rum kesimine tepki: Yükümlülüklerinizi yerine getirin!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 19:22 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:30
Birleşmiş Milletler&#039;den Rum kesimine tepki: Yükümlülüklerinizi yerine getirin!

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs Raporu"nda GKRY'nin sığınmacılara yönelik muamelesini eleştirdi. Guterres, 'sorumluluklarınızı yerine getirin' uyarısı yaptı.

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, "Kıbrıs Raporu"nda GKRY'nin sığınmacılara yönelik muamelesini eleştirerek, GKRY'ye uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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