Okey sevdasından sel ayıramadı! İzmir'de vatandaşlar sağanağa rağmen oyuna devam etti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:55
İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan yağış bir kahvehanede su baskınına neden oldu. Kahvehanede müşteriler ise sağanak yağışa aldırmayarak okey oyununa devam etti.
İzmir'de öğleden sonra başlayan yoğun yağış, Konak ve Bornova ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı ve bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.
SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN OKEY KEYFİ
Konak Toros Meydanı'ndaki bir kahvehanenin bahçesi sular altında kaldı. Bahçedeki vatandaşlar, yağışa aldırış etmeden okey oynamaya devam etti. Yağmur suları masaların altından akıp giderken, vatandaşlar oyunlarını bırakmadı.
Kahvehanede oturan Özkan Diker, "Yoğun bir yağış oldu. Kahve doluydu ve yaşlı insanlar bile oyunlarına devam etti" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı