Okey sevdasından sel ayıramadı! İzmir'de vatandaşlar sağanağa rağmen oyuna devam etti 

04 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:55

İzmir'de öğleden sonra başlayan yoğun yağış, Konak ve Bornova ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı ve bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN OKEY KEYFİ

Konak Toros Meydanı'ndaki bir kahvehanenin bahçesi sular altında kaldı. Bahçedeki vatandaşlar, yağışa aldırış etmeden okey oynamaya devam etti. Yağmur suları masaların altından akıp giderken, vatandaşlar oyunlarını bırakmadı.

Kahvehanede oturan Özkan Diker, "Yoğun bir yağış oldu. Kahve doluydu ve yaşlı insanlar bile oyunlarına devam etti" dedi.