Birleşmiş Milletler’den sosyal medya tepkisi: Kabul edilemez!

05 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 18:26

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, sosyal medya platformlarındaki ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerik artışının korkutucu ve kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. BM, Gazze'deki son duruma ilişkin de değerlendirmede bulundu.

“IRKÇI VE NEFRET PAYLAŞIMI” UYARISI

BM İnsan Hakları Ofisi, son dönemde sosyal medyada, ırkçı şiddeti ve nefreti körükleyici paylaşımların artmasına ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

"Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içeriklerin artışı korkutucu ve kabul edilemez." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dijital platformların, ifade özgürlüğünü ihlal etmeden, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca hareket etmesi gerektiğini belirtildi.

BM: GÜVENLİ DEĞİL

Öte yandan Gazze'deki son durumla ilgili de paylaşımda bulunan BM, Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığınacağı bir yer kalmadığını ve hiçbir yerin güvenli olmadığını vurguladı.

İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutuyor. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de halkın neredeyse tamamı zorla yerinden edildi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından Gazze'de zorunlu yerinden edilmeye ilişkin açıklama yapıldı. Gazze'deki Filistinlilerin neredeyse her gün İsrail'in yeni "tahliye" emirleri verdiği için yerinden edilmeye karşı karşıya devam ettiği belirtildi.

Bölge halkının birçok zorunlu göçe maruz kalması, saldırı ve bombardıman tehditleri nedeniyle yorgun düştüğü ve acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok." ifadesine yer verildi. BM'nin verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden oldu.

Bölgeye saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, Filistinlileri sık sık göçe zorluyor. Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmı, İsrail'in boşaltılmasını istediği yerler dışında kalıyor. Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.