Bisküvi kutusundan yüzlerce canlı çıktı! Akıllara durgunluk veren olay

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Köln-Bonn Havalimanı'nda ilginç bir olay meydana geldi. Vietnam'dan gelen bir koli, gümrük memurlarının dikkatini çekti. Kutudan gelen kötü koku üzerine harekete geçen memurlar, kutunun içinde bisküvi olduğunun beyan edildiğini gördü. Fakat kutuyu açıp baktıklarında içinde bisküvi olmadığı anlaşıldı.

1500 TANE TARANTULA

Gümrük memurlarının şüphelenip açtıkları kutudan çok sayıda canlı tarantula çıktı. Memurlar, 1500'e yakın tarantula olduğunu açıkladı. Köln Ana Gümrük Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, tarantulalar çok sayıda küçük plastik kaba konularak gizlenmiş bir haldeydi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, hayatta kalan örümcekler, uzman ekipler tarafından koruma altına alındı. Çok sayıda tarantula ise yasadışı nakliyat sırasında ölmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, içinde bisküvi olduğu iddia edilen paketin Sauerland bölgesindeki bir alıcıya gönderilmek üzere olduğunu tespit etti. Yetkililer, paketin alıcısı hakkında cezai soruşturma başlattı.