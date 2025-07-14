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 | Berrak Arıcan

İki çocuğuyla beraber 7 yıl mağarada yaşadı! Polisler fark edince savunması şaşkına çevirdi

Hindistan'da ilginç bir olay gün yüzüne çıktı. Rus Nina Kutina'nın 7 yıldır, iki kızıyla beraber mağarada yaşadığı anlaşıldı. Yetkililer, seneler sonra fark edilen kadını ve kızlarını güvenli bir bölgeye taşıdı. Nina'nın savunması ise herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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İki çocuğuyla beraber 7 yıl mağarada yaşadı! Polisler fark edince savunması şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 16:46

Rus vatandaşı olan Nina Kutina, 2017 yılında iş vizesiyle 'a geldi. süresi dolduktan sonra ise kısa süreliğine ülkeden ayrıldı. 2018 yılında ise geri döndü. Fakat bu kez şehirde yaşamak yerine uzak bir bölgedeki mağarayı tercih etti. 7 sene boyunca iki kızıyla beraber izole bir hayat süren Kutina'yı devriye gezen polis ekipleri fark etti.

İki çocuğuyla beraber 7 yıl mağarada yaşadı! Polisler fark edince savunması şaşkına çevirdi

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kutina, polislere burada yalnız yaşayarak, meditasyon ve Hindu ritüelleri yaptığını, pasaport ve vize belgelerini ise kaybettiğini söyledi. Fakat pasaport ve belgeler mağaranın yakınında ormanlık alanda bulundu.

İki çocuğuyla beraber 7 yıl mağarada yaşadı! Polisler fark edince savunması şaşkına çevirdi

Yerel halk, ailenin varlığından haberdar olduğunu fakat mağarada yaşadıklarını bilmediklerini söyledi. Mağaranın içinde plastik örtülerden yapılan basit bir barınakta yaşayan Kutina ve çocukları, genellikle hazır noodle ile beslendiklerini anlattı. Mağaranın içine yerleştirdiği kutsal bir heykel eşliğinde günlerini dua ve meditasyonla geçirdiğini söyleyen Kutina, mağarayı kendi deyimiyle 'ruhani bir alan' haline getirdiğini söyledi.

İki çocuğuyla beraber 7 yıl mağarada yaşadı! Polisler fark edince savunması şaşkına çevirdi

AİLE MANASTIRA YERLEŞTİRİLDİ

Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, aileyi Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirdi. Yetkililer, Kutina'nın niyetinin manevi olduğunu kabul etmekle birlikte özellikle çocukların güvenliği açısından büyük endişe duyduklarını açıkladı.

Kutina'nın ve çocukların tehlikeli orman şartlarında nasıl 7 yıl boyunca kaldığı, neler yaşandığı konusunda soruşturma başlatıldı. Öte yandan ormanda tehlikeli yılanlar gibi vahşi hayvanların bulunduğu belirtildi.

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ETİKETLER
#çocuk
#hindistan
#vize
#mağara
#Nina Kutina
#Meditasyon
#Hindu Ritülleri
#Dünya
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