BM Genel Sekreteri Guterres'ten saldırılara korkutan uyarı: 'Olaylar zinciri tetiklenebilir!'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından acil gündemle bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bölgedeki gerilimin küresel düzeyde kontrol dışı olayları tetikleme riskine dikkat çekti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 03:01

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ve ’in ’a yönelik başlattığı saldırılar üzerine bugün acil toplanma kararı aldı. "’da durum" başlığıyla toplantı başladı.

"ULUSLARARASI GÜVENLİĞE CİDDİ BİR TEHDİT"

İran’ın misilleme olarak Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği saldırıları da kınadığını belirten Guterres, bölgede uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdide tanık olduklarını söyledi.

Guterres, bölge genelinde askeri faaliyetlerin hızla yayılmakta olduğuna dikkati çekerek, bunun da giderek daha istikrarsız ve öngörülemez bir durum yarattığını ve yanlış hesaplama riskini artırdığını vurguladı.

Uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne diplomasi dışında alternatif bir çözüm olmadığına işaret eden Guterres, saldırıların ABD ve İran arasında yapılan üçüncü tur dolaylı görüşmelerin ardından gerçekleşmesi için “Bu diplomasi fırsatının heba edilmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum.” dedi.

Guterres, gerilimin azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, “Tüm tarafları, özellikle İran nükleer programı konusunda, derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle çağırıyorum. Daha fazla tırmanmayı önlemek için her şey yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

DÖNEM BAŞKANLIĞI ABD'YE GEÇİYOR

BMGK’de İngiltere bu ay dönem başkanıyken, mart ayı için dönem başkanlığı yarın ABD’ye geçiyor.

Ayrıntılar geliyor...

