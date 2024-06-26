BM tek tek raporladı! 292 milyon kişi uyuşturucu batağında

26 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:26

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan "2024 Dünya Uyuşturucu Raporu" büyük bir tehlikeyi gözler önüne serdi. BM'nin açıkladığı raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımında yüzde 20'lik bir artış olduğu bildirildi. 2022'de ise dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden biri uyuşturucu kullandığı aktarıldı.

2022 yılında küresel olarak 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı belirtilen raporda; en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu ve 228 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, yaklaşık 60 milyon kişinin "opioid" adı verilen sentetik uyuşturucuları, 30 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi.

64 MİLYON KİŞİ SAĞLIK SORUNU YAŞIYOR

Uyuşturucu nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği vurgulanan raporda, 2022’de 64 milyon kişinin uyuşturucuya bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda; 2022'de 13,9 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığı, bunların 1,6 milyonunun HIV, 1,4 milyonunun HIV ve hepatit C, 6,8 milyonunun da hepatit C virüsü taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

2022'DE REKOR SEVİYEDE KOKAİN ÜRETİLDİ

Dünyada kokain arzı ve talebinde belirgin artışın yaşandığına işaret edilen raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 354 bin 900 hektarlık alanda ekildiği, 2022’de bir önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 2 bin 757 ton gibi rekor seviyede kokain üretimi yapıldığı anlatıldı. Küresel kokain pazarının ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ettiği ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayıldığı ifade edildi.

2 BİN 27 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Raporda, emniyet güçlerinin ele geçirdiği uyuşturucu miktarına da değinildi. Buna göre 2022’de 2 bin 27 ton kokain, 1194 ton esrar reçinesi, 6 bin 168 ton esrar tohumu ele geçirildi.

Ayrıca 572 ton afyon,165 ton farmasötik opioid, 76 ton eroin, 22 ton morfin ve 536 ton sentetik uyuşturucu çeşitleri yakalandı. Dünya çapında 2022’de uyuşturucu suçları nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi polisle muhatap olmak durumunda kalırken, 2,7 milyon kişi hakkında dava açıldı ve 1,6 milyon kişi de hapis cezasına çarptırıldı.