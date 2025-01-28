BM'den Donald Trump'ın Filistinlilere yönelik skandal sözlerine tepki

28 Ocak 2025 16:49 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere yönelik skandal sözlerine tepki gelmeye devam ediyor. BM'den yapılan açıklamada, Trump'ın çağrısına ilişkin "BM, herhangi bir tür 'temizliğe' neden olacak herhangi bir plana karşı olacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi" amacıyla Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "çeşitli bölgelerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Trump'ın bu sözlerine tepki gecikmedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, Donald Trump'ın bu sözlerine çok sert karşılık verdi.

"BM BU PLANA KARŞI ÇIKACAKTIR"

Bir gazetecinin Trump'ın bu sözlerini sorması üzerine Vellucci, "BM elbette insanların zorla yerinden edilmesine yol açabilecek veya herhangi bir tür 'temizliğe' neden olacak herhangi bir plana karşı olacak" dedi.

Saltmarsh da "BM, insanların zorla yerinden edilmesine veya başka herhangi bir tür insan hakları sorununa neden olabilecek herhangi bir plana karşı olacak" diye konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.