Donald Trump, TikTok'u satın alacak firmayı açıkladı: "Teklif hazırlığında"

28 Ocak 2025 10:46 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:53

ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı. Satış sürecinde bir "teklif savaşı" görmek istediğini ve satışın gerçekleşmemesi halinde uygulamanın yasaklanabileceğini ima eden Trump, Çin'in bu sürece dahil olmasını istemediğini söyledi.

Elon Musk ve MrBeast'in ardından TikTok için yeni planlar ortaya çıktı: İki şirket devrede

Elon Musk ve MrBeast'in ardından TikTok için yeni planlar ortaya çıktı: İki şirket devrede

Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya uygulaması TikTok'u satın almak için Microsoft'un görüşmelerde bulunduğu aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmeyi doğruladı. Microsoft'un TikTok'a sahip olmak için görüşmeler başlattığını belirten Trump, bu süreçte bir "teklif savaşı" görmek istediğini açıkladı.

Florida'ya uçmak üzere başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere demeç veren Donald Trump, TikTok'un büyük şirketler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. TikTok hakkında birçok yatırımcıyla görüştüğünü dile getirdi. Microsoft'un TikTok'u satın almak için teklif hazırlığında olduğu bilgisini de paylaştı.

TEKLİF SAVAŞINA ŞAHİT OLMAK İSTİYOR

Miami'de Cumhuriyetçilerin toplantısında da TikTok konusuna değinen Trump, TikTok satışına yönelik birçok yatırımcı veya şirket olacağını anlattı. Satış aşamasında bir teklif savaşına şahit olmak istediğini kaydeden Trump, Çin'in ise bu aşamaya dahil olmasını istemiyor.

TİKTOK'UN SÜRESİ 75 GÜN UZATILDI

Trump, görevdeki ilk gününde, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahip olduklarını, buna kendilerinin karar vereceğini aktarmıştı. "Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız" demişti.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.