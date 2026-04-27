Editor
 | Nalan Güler Güven

BM'den korkutan 'Hürmüz' uyarısı: Milyonlarca insan açlık ve yoksulluk kapısında!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin dünyayı Covid-19 ve Ukrayna savaşından daha ağır bir krize sürükleyebileceğini açıkladı. "Boğazın kapalı kalması boş tabaklara dönüşüyor" diyen Guterres, başta Afrika ve Güney Asya olmak üzere tüm dünyayı bekleyen gıda krizi için acil çağrı yaptı.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 20:32

Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin su yollarının korunması ve güvenliği konulu oturumunda konuştu. Konuşmasında deniz yollarının küresel ticaretin atardamarları olduğunu ve bugün bu atardamarların baskı altında tutulduğunu söyleyen Guterres, "Jeopolitik gerilimler denizlere taşıyor. Ticaret gemileri baskı aracı olarak kullanılıyor ve denizlerin en temel ilkeleri olan seyir hakkı ve özgürlükler kısıtlanıyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, jeopolitik gerilimlerin deniz yollarını baskı altına aldığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların küresel ekonomi ve gıda güvenliği üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirterek taraflara boğazı açma çağrısında bulundu.
Deniz yolları küresel ticaretin atardamarları olarak tanımlandı ve jeopolitik gerilimlerin bu yolları baskı altına aldığı belirtildi.
Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılığın aksamasının küresel enerji güvenliğini, gıda arzını ve ticareti doğrudan etkilediği vurgulandı.
Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli kesintinin, milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa itebilecek küresel bir gıda krizini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.
20 binden fazla denizcinin denizde mahsur kaldığı ve 2 binden fazla ticaret gemisinin risk ve kısıtlamalar altında olduğu belirtildi.
Guterres, taraflara Hürmüz Boğazı'nı açma, gemilerin geçişine izin verme ve ticaretin yeniden başlaması çağrısında bulundu.
"EKONOMİK ŞOK ANINDA HİSSEDİLDİ VE BUNUN BEDELİNİ HERKES ÖDÜYOR"

Denizdeki tehditlerin her limanı, her kıyıyı ve etrafı karalarla çevrili dahi olsa her ülkeyi etkilediğini ifade eden Guterres, "Mart ayından bu yana üzerinden taşımacılığın aksaması, küresel enerji güvenliğini, gıda arzını ve ticareti doğrudan etkiledi. Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri, sıvılaştırılmış doğal gazın beşte biri ve uluslararası ticareti yapılan gübrenin neredeyse üçte birini taşıyor. Güvenli ve kesintisiz geçiş, ekonomik ve insani bir zorunluluk. Ekonomik şok anında hissedildi ve bunun bedelini herkes ödüyor. Enerji ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar, artan nakliye ve sigorta maliyetleri ve Covid-19 ile Ukrayna savaşından bu yana en ağır tedarik zinciri kesintilerine şahit olduk" dedi.

"MİLYONLARCA İNSANI AÇLIK VE YOKSULLUĞA İTEBİLECEK KÜRESEL BİR GIDA KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR"

Boğazın kapalı kalmasının boş yakıt depoları, boş raflar ve boş tabaklara dönüştüğünü ifade eden Guterres, "İnsani bedel giderek artıyor. Gecikmeler ve yükselen maliyetler, bekleyemeyecek durumda olan insanlara hayat kurtarıcı yardımların ulaşmasını yavaşlatıyor. Bu kriz, aynı zamanda kritik ekim sezonlarına denk geldi. Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli kesinti, başta Afrika ve Güney Asya olmak üzere milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa itebilecek küresel bir gıda krizini tetikleyebilir" dedi.
20 binden fazla denizcinin denizde mahsur kaldığından ve 2 binden fazla ticaret gemisinin risk ve kısıtlamalar ağı içinde sıkıştığından bahseden Guterres, "Bu insanlar herhangi bir çatışmanın tarafı değil. Bunlar, dünyayı ayakta tutan sivil çalışanlar. Güvenlikleri, refahları ve hakları her zaman ve her yerde korunmalıdır" dedi.

TARAFLARA HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMA ÇAĞRISI

Guterres, "Taraflara çağrım şudur: Boğazı açın. Gemilerin geçmesine izin verin. Ne ücret ne de ayrımcılık olsun. Ticaret yeniden başlasın. Küresel ekonomi nefes alsın" ifadelerini kullandı.

