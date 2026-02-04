Menü Kapat
 Selahattin Demirel

BM'den Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi suikastıyla ilgili çağrı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin düzenlene suikast sonucunda öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'den hızlı ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısı geldi.

AA
04.02.2026
04.02.2026
'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam'ın salı günü Zintan kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili (BM) harekete geçti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin hızlı ve şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

UNSMIL'dan yapılan açıklamada, Misyonun Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

TÜM TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Seyfülislam'ın ailesine taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, "Misyon, hukukun üstünlüğünü zedeleyen, insan hayatının kutsallığını ihlal eden ve Libya'da barış ve istikrarı tehdit eden bu cinayeti ve benzer tüm şiddet eylemlerini şiddetle kınamaktadır." denildi.

Libya'daki tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, "Misyon, yetkili Libya makamlarını, sorumluları tespit etmek ve failleri adalete teslim etmek için bu suçla ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve (Libya'daki) bu şiddet modeline son vermek için kararlı önlemler almaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

