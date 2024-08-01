BM'den Orda Doğu açıklaması! 'Felaket' diyerek uyardı

01 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:26

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmaların yayılması her bakımdan felakettir" dedi.

Grandi, insani açıdan bunun daha fazla ölü, yaralı ve yerinden edilmiş sivil anlamına geldiğini belirtti ve yardım fonlarının azalmasının, bölgedeki ve diğer yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine sağlanan desteğin de azalmasına yol açacağını vurguladı.

"ÇOCUKLAR BÜYÜK BİR VAHŞETLE KARŞI KARŞIYA"

Öte yandan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki çocukların tarifi mümkün olmayan vahşetle karşı karşıya kaldığını bildirdi.