BMGK için reform çağrısı! Türkiye dahil 12 ülkeden ortak açıklama geldi

27 Eylül 2024 08:18 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 08:19

BM Güvenlik Konseyi Reformu için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden ortak açıklama yapıldı. Acil çağrı notuyla paylaşılan metinde Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının dünya barışı ve güvenliğine yeterince hizmet edemediği ve bu nedenle köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nun Üst Düzey Haftası kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reformu için ortak bir açıklama yayımladı. "Uzlaşı için Birleşme" Grubu (UfC) olarak adlandırılan ülkeler, BM Güvenlik Konseyi'nin daha temsilî, kapsayıcı, şeffaf, verimli, etkili, demokratik ve hesap verebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan bir reform çağrısında bulundu.

KÖKLÜ DEĞİŞİM TALEBİ

Arjantin, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, İtalya, Malta, Meksika, Pakistan, Kore Cumhuriyeti, San Marino, İspanya ve Türkiye'nin arasında yer aldığı UfC Grubu, kısa süre önce kabul edilen "Gelecek Paktı"nın, Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından Güvenlik Konseyi'nin reformuna yönelik yapılan acil çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının dünya barışı ve güvenliğine yeterince hizmet edemediği ve bu nedenle köklü bir değişime ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

"VETO HAKKKI SINIRLANDIRILSIN"

Mart 2024'te UfC Grubu tarafından sunulan reform modeli, daimi olmayan üyelerin sayısının artırılmasını ve Güvenlik Konseyi'nin çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesini öneriyor. Bu model, daha geniş bir temsil gücüne sahip bir konsey oluşturmayı ve coğrafi dağılımın daha adil hale getirilmesini amaçlıyor.

Ayrıca, beş daimi üyenin veto yetkisinin sınırlandırılması gerektiği de önerilen değişiklikler arasında yer alıyor. UfC, bu önerilerin, daha demokratik ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi'ne doğru atılacak önemli adımlar olduğuna inanıyor.

AFRİKA KITASI İÇİN ÖZEL TALEP

Grup, özellikle Afrika kıtasına karşı tarihsel adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daha iyi temsil edilmesi gerektiğini belirten UfC, bu kıtanın ihtiyaçlarının reform sürecinde öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

UfC Grubu, "Gelecek Paktı"nın BM Güvenlik Konseyi reformuna yönelik yaptığı çağrıları memnuniyetle karşılarken, bu reform sürecinin zorluklarına da dikkat çekti. Grubun açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nin reformuna yönelik müzakerelerin, reformun beş ana bileşeni üzerinde yeterli bir ortak zemin bulunmaması nedeniyle yavaş ilerlediği belirtildi.