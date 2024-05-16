Boeing uçağının motoru alev aldı! Hac ziyareti için yola çıkanlar felaketin eşiğinden döndü

16 May 2024 13:31 - Güncelleme : 16 May 2024 14:51

Son zamanlarda sıklıkla skandallarıyla ön planda olan Boeing uçaklarından bir tanesi yine az kalsın felakete neden oluyordu. 450 yolcusu bulunan Garuda Endonezya Havayolları uçağı, Medine seferini gerçekleştirecekken Endonezya'nın Makassar kentine acil iniş gerçekleştirdi.

Boeing 747-400 yolcu uçağındaki ani inişin sebebi ise motorun alev almasıydı. Kalkış esnasında Boeing uçağının motoru alev alınca geri dönmek zorunda kaldı.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Garuda Endonezya Havayolları Başkanı İrfan Setiaputra şunları söyledi:

"Kaptan, motorlardan birinin yandığını fark etti ve hemen acil iniş iznine karar verildi. Araştırma ve inceleme sürüyor"

Uçakta yaralanan olmadığı belirtilirken, aksaklıktan etkilenen yolculara havayolu tarafından konaklama desteği sağlandı.