Bölgede 4. seviye alarm durumu: Yanardağ saatli bomba misali! Binlerce kişi evinden oldu

07 Kasım 2024 12:49 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:02

Endonezya'nın Flores adasındaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın tekrar patlamasına karşı 2 bin 600'den fazla aile için kalıcı tahliye çağrısı yapıldı. 4 Kasım'daki patlamada 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından önlemler alındı.

Endonezya'nın Flores adasındaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da olduğu gibi patlama ihtimaline karşılık 2 bin 600'den fazla ailenin kalıcı olarak tahliye edilmesi için çağrı yapıldı. Yanardağda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu verdi.

''DAĞ HAREKET ETMEZ, BİZİM ETMEMİZ LAZIM''

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Müdürü Suharyanto, ''Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım'' diyerek harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirdi.

BNPB sözcüsü Abdul Muhari de bu kararın gelecekteki volkanik patlama ihtimallerine karşı alınan "uzun vadeli adımlarından biri" olduğunu kaydetti.

Yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.