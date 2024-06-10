Bölgeye izinsiz giren İHA ile broşürler dağıtıldı: Propaganda yapıldı

10 Haziran 2024 12:44 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:59

Çin'e ait bir insansız hava aracının, 8 Haziran'da Kinmen hava sahasına izinsiz girdiği belirtilerek, Mashan bölgesi üzerinde broşürler attığı bildirildi. Broşürlerde, “Çin parçalara bölünemez, yeniden birleşme büyük bir zaman meselesidir” ifadeleri yer aldı.

Çinli yetkilileri, Tayvan kontrolündeki adalara el ilanları veya diğer tanımlanamayan nesneleri bırakmasını durdurmaya çağıran Kinmen yönetimi, bu tür eylemlerin yalnızca yerdeki insanların yaralanmasına neden olmakla kalmayıp aynı zamanda havacılık güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, Çinli yetkililerden vatandaşlarının bu tür düzensiz davranışlarda bulunmalarını engellemelerini istedi.

İHA DÜŞÜRÜLEMEDİ

Kinmen yönetimi, yerel polisin öğleden sonra ilçenin Polis Bürosu üzerinde uçan tanımlanamayan bir drone tespit ettiğini, ancak memurların drone'u düşürmek için sinyal bozucu silahlarını kullanmak üzereyken, drone'un hızla Xiaoximen ve Houhu yönünde uçtuğunu açıkladı.

Kinmen Savunma Komutanlığı durumu yakından izlediğini ve ordunun standart operasyon prosedürlerine uygun olarak gerekli karşı önlemleri almaya hazır olduğunu belirtti.

Komutanlık, ordunun İHA videolarını incelediğini ve İHA'nın bir askeri üssün yakınında uçmadığını tespit ettiğini söyledi.

TATBİKATTAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Tayvan Genelkurmay Başkanı Mei Jiashu, olayın, Temmuz ayında Kinmen adalarında düzenlenecek “Han Guang-40” tatbikatından önce meydana geldiğini söyledi.

Kinmen veya Quemoy adaları, Tayvan'a bağlı bir takımada ve Tayvan'ın ilçelerinden biridir. Tayvan Boğazı'nın batısında, Çin'in Fujian eyaleti kıyısı yakınlarında ve Xiamen'den 1.5 km uzaklıkta yer almaktadır.