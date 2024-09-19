Boris Fırtınası İtalya'yı yuttu! Binlerce kişi tahliye edildi

19 Eylül 2024 16:21 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 16:41

İtalya'nın kuzeyini vuran şiddetli fırtına ve yağış sele yol açtı. Bölgede binden fazla kişi tahliye edildi. Belirli bölgelerde 48 saatten fazla aralıksız yağmur yağdığı bildirildi.

Boris fırtınası Avrupa'yı darmadağın etti: Ölü ve kayıp sayısı artıyor!

Boris fırtınası Avrupa'yı darmadağın etti: Ölü ve kayıp sayısı artıyor!

Orta Avrupa’yı vuran Boris Fırtınası yolunu güneye çevirdi. İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış, seli de beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Ulusal itfaiye teşkilatı, helikopterler de dahil olmak üzere Emilia-Romagna'da 500'den fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Beş hatta tren seferleri durdurulurken, selden en çok etkilenen Bologna, Forli, Cesena, Rimini ve Ravenna'da eğitime ara verildiği bildirildi.

"48 SAAATTEN FAZLA ARALIKSIZ YAĞMUR​ YAĞDI"

Bölgesel hükümetin geçici başkanı Irene Priolo yaptığı açıklamada üç nehrin taştığını belirterek, "48 saatten fazla aralıksız yağmur yağdığını söylemeliyim. Boris Fırtınası bölgemize yöneldi" ifadelerine yer verdi.

Sellerin ayrıca komşu Toskana ve Marche bölgelerini de etkilediği öğrenildi.

Mayıs 2023'te Emilia-Romagna'da meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu da 17 kişi hayatını kaybetmiş, 8.5 milyar euroluk hasar meydana gelmişti.