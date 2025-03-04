Boşanmalar yeni sektör doğurdu: Çiftlerin ayrılığı bu işte binlerce lira kazandırıyor

Çin'de boşanmalar artınca yeni bir sektör oraya çıktı. Evliliğinin son anlarını belgelemek isteyenler sayesinde ortaya çıkan yeni sektör ise oldukça kazançlı. Bu işi yapanlar saatte yaklaşık 10 bin TL kazanıyorlar.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi pandemi sonrası Çin'de de boşanma sayılarında artış görüldü. Boşanmalardaki artış yeni bir sektörün ise ortaya çıkmasını sağladı. Jing Daily'nin haberine göre, Çin'de 25-35 yaş arasındaki kadınlar, boşanma sürecinde duygusal bir kapanış için fotoğrafçıların kapısını çalmaya başladı.

'BOŞANMA FOTOĞRAFÇILIĞI'

Evliliğin son anlarını görüntülü olarak belgelemek isteyenler nedeniyle 'boşanma fotoğrafçılığı' diye bir hizmet doğdu. Çiftler boşanma öncesinde 'törensel bir veda' yapıyor o anları ise kayıt altına alınıyor. Bu hizmetin bedeli ise 280 dolar yani yaklaşık 10 bin 200 TL.

Bu çekimler geleneksel düğün fotoğraflarından farklı olarak sadece gülen yüzleri değil; sessizlik, gözyaşı ve hatta rahatlama ifadelerini de içeriyor.

ANLAŞMAZLIKLARA KARIŞMAK YOK!

Fotoğrafçılar, müşterilerine ayrılık şarkıları söyleyerek veya duygusal destek sağlayarak çekimi daha anlamlı hale getirebiliyor. Hatta bazen bir kokteyl ile rahatlamalarına yardımcı olunuyor. Ancak çekim sırasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa fotoğrafçılar arabuluculuk yapmıyor.

ÇOĞUNLUĞU 25-35 YAŞLARDAKİ KADINLAR

Boşanma fotoğrafçılığı hizmetini tercih edenlerin büyük çoğunluğunu 25-35 yaş arası kadınlar oluşturuyor. Fotoğrafçılar, bu çekimlerin temel amacının acıya odaklanmak yerine bireyin kendini yeniden keşfetmesine yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.