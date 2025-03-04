Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Boşanmalar yeni sektör doğurdu: Çiftlerin ayrılığı bu işte binlerce lira kazandırıyor

Çin'de boşanmalar artınca yeni bir sektör oraya çıktı. Evliliğinin son anlarını belgelemek isteyenler sayesinde ortaya çıkan yeni sektör ise oldukça kazançlı. Bu işi yapanlar saatte yaklaşık 10 bin TL kazanıyorlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boşanmalar yeni sektör doğurdu: Çiftlerin ayrılığı bu işte binlerce lira kazandırıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 16:08

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi pandemi sonrası Çin'de de boşanma sayılarında artış görüldü. Boşanmalardaki artış yeni bir sektörün ise ortaya çıkmasını sağladı. Jing Daily'nin haberine göre, Çin'de 25-35 yaş arasındaki kadınlar, boşanma sürecinde duygusal bir kapanış için fotoğrafçıların kapısını çalmaya başladı.

'BOŞANMA FOTOĞRAFÇILIĞI'

Evliliğin son anlarını görüntülü olarak belgelemek isteyenler nedeniyle 'boşanma fotoğrafçılığı' diye bir hizmet doğdu. Çiftler boşanma öncesinde 'törensel bir veda' yapıyor o anları ise kayıt altına alınıyor. Bu hizmetin bedeli ise 280 dolar yani yaklaşık 10 bin 200 TL.

Bu çekimler geleneksel düğün fotoğraflarından farklı olarak sadece gülen yüzleri değil; sessizlik, gözyaşı ve hatta rahatlama ifadelerini de içeriyor.

ANLAŞMAZLIKLARA KARIŞMAK YOK!

Fotoğrafçılar, müşterilerine ayrılık şarkıları söyleyerek veya duygusal destek sağlayarak çekimi daha anlamlı hale getirebiliyor. Hatta bazen bir kokteyl ile rahatlamalarına yardımcı olunuyor. Ancak çekim sırasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa fotoğrafçılar arabuluculuk yapmıyor.

ÇOĞUNLUĞU 25-35 YAŞLARDAKİ KADINLAR

Boşanma fotoğrafçılığı hizmetini tercih edenlerin büyük çoğunluğunu 25-35 yaş arası kadınlar oluşturuyor. Fotoğrafçılar, bu çekimlerin temel amacının acıya odaklanmak yerine bireyin kendini yeniden keşfetmesine yardımcı olmak olduğunu belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Onlarca yıl süren gizli operasyonlar, yalan hayatlar! Kadınlar polislerin foyasını ortaya çıkardı
Google'ın 13 yaşından beri peşinde olduğu dahi çocuk 16 üniversiteden red aldı!

Sıkça Sorulan Sorular

En çok boşanma hangi ülkede oldu?
İKV E-Bülteni | 2016 » 1 AĞUSTOS-8 EYLÜL » İSTATİSTİKLERLE AB AB genelinde en yüksek boşanma oranına sahip ülke ise bin kişide 3,4 ile Danimarka. Danimarka'yı, sırasıyla Litvanya (bin kişide 3,3) ve Letonya (bin kişide 3,1) takip ediyor.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.