Böyle boşanma görülmedi! Prenses, kocasını Instagram'dan boşadı

18 Temmuz 2024 16:22 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:44

Öldü ama hala çok konuşuluyor: İşte Prenses Diana’nın boşandıktan sonra Chanel giymemesinin sebebi

Öldü ama hala çok konuşuluyor: İşte Prenses Diana’nın boşandıktan sonra Chanel giymemesinin sebebi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum’un kızı Şeyha Mahra onaylı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Şeyh Mana’yı boşadığını duyurdu.

Mahra'nın Instagram üzerinden paylaştığı gönderisinde, “Sevgili Kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın.” ifadelerine yer verildiği görüldü.

Her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı.

GEÇEN YIL GÖRKEMLİ TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Çift, geçen yıl Nisan ayında görkemli bir törenle evlenmiş ve ilk çocukları 2 ay önce dünyaya gelmişti.

Prenses, kızının fotoğrafını “Sadece ikimiz” mesajıyla paylaştıktan sonra problemli evliliği hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.