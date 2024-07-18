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Böyle boşanma görülmedi! Prenses, kocasını Instagram'dan boşadı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 16:22 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:44
Böyle boşanma görülmedi! Prenses, kocasını Instagram&#039;dan boşadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum’un kızı Prenses Şeyha Mahra kocasını Instagram hesabı üzerinden boşadığını duyurdu. Çift geçen yıl Nisan ayında görkemli bir törenle evlenmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum’un kızı Şeyha Mahra onaylı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Şeyh Mana’yı boşadığını duyurdu.

Mahra'nın Instagram üzerinden paylaştığı gönderisinde, “Sevgili Kocam, sen başka işlerle meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum ve seni boşuyorum. Kendine iyi bak. Eski karın.” ifadelerine yer verildiği görüldü. 

Her iki taraf da sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve düğün fotoğraflarını kaldırdı. 

Böyle boşanma görülmedi! Prenses, kocasını Instagram'dan boşadı - 1. Resim

GEÇEN YIL GÖRKEMLİ TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Çift, geçen yıl Nisan ayında görkemli bir törenle evlenmiş ve ilk çocukları 2 ay önce dünyaya gelmişti. 

Prenses, kızının fotoğrafını “Sadece ikimiz” mesajıyla paylaştıktan sonra problemli evliliği hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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