'Brad Pitt' ile aşk yaşadığına inandı, hayatı karardı! Hem servetinden oldu hem sağlığından

15 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:50

Fransa'da 53 yaşındaki bir kadın, Instagram'da kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcıya 800 bin euro kaptırdı. Yapay zeka ile oluşturulmuş sahte videolar ve romantik mesajlarla kadını manipüle eden dolandırıcı, tedavi masrafları ve lüks hediyeler bahanesiyle para topladı. Kadın ise bakın gerçeği nasıl anladı!

Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıllık çekişmenin ardından boşanma anlaşmasına vardı

Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıllık çekişmenin ardından boşanma anlaşmasına vardı

Fransa'da yaşayan 53 yaşındaki bir kadın, Instagram​'da kendisini ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu. Yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte videolar ve görseller üreten dolandırıcı, kadını toplamda 800 bin euro dolandırdı. Kadın, dolandırıldığını ancak Brad Pitt'in yeni sevgilisiyle birlikte olduğu haberini gördüğünde fark etti.

BRAD PİTT'TEN ROMANTİK MESAJLAR ALDI

"Anne" isimli kurban, 2023 Şubat ayında dolandırıcı tarafından Instagram üzerinden hedef alındı. İlk başlarda iyi niyetli bir mesajlaşma gibi görünen ilişki, kısa sürede yapay zeka ile oluşturulmuş romantik mesajlar ve videolarla bir aşk hikayesine dönüştü. Dolandırıcı, Brad Pitt'in boşanma sürecinde olduğunu ve bu nedenle banka hesaplarına erişemediğini iddia ederek acil ihtiyaçları için para istedi.

Sözde Brad Pitt, böbrek kanseri tedavisi gördüğünü iddia ederek kurbanından defalarca kez büyük meblağlarda para talep etti. Dolandırıcı, gönderdiği sahte videolarla hastanede olduğunu göstererek kurbanın güvenini kazandı. Anne'nin bu süreçte toplamda 800 bin euro kaybettiği bildirildi.

Dolandırıcı, Anne'ye lüks hediyeler vaat etti ve evlenme teklifinde bulundu. Ancak bu hediyelerin gümrük masraflarını ödemesi gerektiğini söyleyerek kadından 9 bin euro para talep etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA İŞ İŞTEN GEÇTİ

Anne, Brad Pitt'in gerçek sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte olduğunu gösteren bir haber gördüğünde, dolandırıldığını fark etti. Ancak o zamana kadar büyük miktarda parayı çoktan kaybetmişti. Olayın ardından Fransız yetkililer bir soruşturma başlatsa da, dolandırıcıların izlerini kaybettirme konusunda oldukça profesyonel olması nedeniyle paranın geri alınıp alınamayacağı belirsizliğini koruyor.

Olayın ardından Anne'nin ağır bir depresyon geçirdiği ve bir klinikte tedavi gördüğü belirtildi. Uzmanlar, dolandırıcıların duygusal manipülasyonla kurbanlarını hedef aldıklarına dikkat çekerek sosyal medya kullanıcılarını bu tür sahtekarlıklara karşı uyarıyor.