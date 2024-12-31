Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıllık çekişmenin ardından boşanma anlaşmasına vardı

31 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:16

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında 2016'dan bu yana süren çekişmeli boşanma davası, Jolie'nin avukatının yaptığı açıklamaya göre, iki ünlünün anlaşmaya varmasıyla nihayet sona erdi.

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Dünya genelinde magazin basınının yıllardır en çok mesai harcadığı konuların başında gelen Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki boşanma davası nihayete eriyor. İki Hollywood yıldızı, fiilen ayrılmalarının ardından tam sekiz yıllık hukuk mücadelesinin ardından boşanma konusunda anlaşmaya vardı.

"YENİ HAYATINA BAŞLAMAYA HAZIR"

The New York Post'un haberine göre gelişmeyi Angelina Jolie'nin avukatı James Simon duyurdu. Simon açıklamasında, Jolie'nin yeni hayatına başlamaya hazır olduğunu belirterek, "Sekiz yıldan fazla bir süre önce Angelina, Bay Pitt'e boşanma davası açtı. O ve çocuklar, Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk ettiler. Angelina o zamandan beri aileleri için huzur ve şifa bulmaya odaklandı. Bu, sekiz yıl önce başlayan uzun bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası, Angelina bitkin ama bu dönemin geri kalmasından dolayı rahatlamış durumda" dedi.

Diğer yandan Brad Pitt'in temsilcisi de gelişmeyi doğruladı. Ancak sürece ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

BİTMEYEN KAVGA Çift, Jolie'nin Brad Pitt'in başrolünü oynadığı Robert Zemeckis'in romantik gerilim filmi Allied'in ardından ünlü aktöre boşanma davası açmıştı. Daha sonrra çift çocuklarının velayeti, mal paylaşımı ve Fransız şarap imalathanelerinin satışı konusunda yıllardır süren kavgaya tutuştu. Bu dava, bitmek bilmeyen suçlamaları beraberinde getirdi.

TEK SORUN ÜZÜM BAĞLARI

Boşanma davası sonuçlanmış olsa da Jolie ve Pitt'in, 2008'de satın aldıkları Fransız üzüm bağları Château Miraval ile ilgili hukuk savaşı devam edecek gibi görünüyor.

Pitt, Jolie'nin geniş üzüm bağındaki yüzde 50 hissesini satmasının ardından eski hayat arkadaşına dava açtı. Davada Pitt, aralarındaki anlaşma gereği Jolie'nin hisseleri ilk önce kendisine teklif etmesi gerektiğini savundu.

Ancak Jolie daha sonra Pitt'e mülkü satmadığını, çünkü Pitt'in kendisinden geçmişteki kötü davranışlarını örtbas edecek bir gizlilik anlaşması imzalamasını istediğini ileri sürdü.

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN DEV AŞK HİKAYESİ

Jolie ve Pitt ilk kez 2005 yılında "Bay ve Bayan Smith" filminin setinde tanışmış ve yeni "popüler" çift kısa sürede "Brangelina" olarak anılmaya başlanmıştı. 2014 yılında evlenen eski eşlerin ikizler de dahil olmak üzere üç biyolojik çocuğu ve üç de evlatlık çocukları bulunuyor.