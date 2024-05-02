Brezilya sele teslim oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

02 May 2024 16:35 - Güncelleme : 02 May 2024 16:41

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir süredir etkili olan yağışlar sele neden olurken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, sellerde şu ana kadar 10 kişinin öldüğü, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Evlerin sular altında kalması sebebiyle 1400 kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ifade edildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla selden etkilenen bölgelere insani yardım malzemeleri gönderildi.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin çöktüğü ve evlerinde mahsur kalanların ise çatılarda yardım beklediği görüldü.