Brezilya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Brezilya'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazadan acı haberler geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır olmak üzere 45 kişi de yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.