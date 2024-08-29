Brezilya'da sansür gerilimi! Elon Musk'a "X'i kapatırız" tehdidi

29 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:15

Elon Musk'tan Kamala Harris eleştirisi: Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var

Elon Musk'tan Kamala Harris eleştirisi: Bu yolun sonunda ekmek kuyrukları var

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı

X platformu tüm Avrupa'da yasaklanabilir! Elon Musk'a Avrupa Birliğinden son uyarı

Sosyal medya platformu X, Brezilya'da yasal bir temsilci belirlememesi halinde askıya alınabilir.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme ile Elon Musk arasında "X" krizi derinleşiyor.

X'İN BREZİLYA'DAKİ OFİSİ KAPATILDI!

Sosyal medya platformu X, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'in "sansür talimatı" nedeniyle Cumartesi günü itibarıyla Brezilya'daki ofislerini kapatma kararı aldı.

Yargıcın eylemleri karşısında X, Brezilya'daki çalışanlarını ülke dışına çıkardığı, buradaki operasyonların geçici süreliğine askıya alındığını duyurdu.

YÜKSEK MAHKEMEDEN "TEMELLİ KAPATIRIZ" TEHDİDİ!

Brezilya Yüksek Mahkemesi hakimi Çarşamba günü Elon Musk'ı, milyarderin ülkede platform için 24 saat içinde yasal bir temsilci belirlememesi halinde X'in Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde askıya alınacağı konusunda uyardı.

Brezilyalı yetkililer son aylarda yanlış bilgi ve nefret söylemi yayan sosyal medya hesaplarına yönelik X'e baskı kurdu.