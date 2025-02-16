Brezilya'da uçak düştü! 2 ölü

İstanbul
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesine küçük uçak düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi.
Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 9 Ocak ve 7 Şubat'ta da uçak kazaları yaşanmıştı. Kazalar sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Eyalette 9 Ağustos 2024'te de yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.