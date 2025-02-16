Brezilya'da uçak düştü! 2 ölü

Uçakta en güvenli koltuk hangisi?

Bu oran, ön kısımda yüzde 38 ve orta bölümde yüzde 39 olarak belirlendi. Özellikle arka orta koltuklar, yüzde 28 ile en düşük ölüm oranına sahip. Uzmanlar, çarpışmaların genellikle uçağın ön kısmında daha şiddetli olması nedeniyle arka koltuklarda oturan yolcuların daha az risk altında olduğunu belirtti.