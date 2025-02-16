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 | Berkay Alptekin

Brezilya'da uçak düştü! 2 ölü

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde küçük bir uçak yere çakıldı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Brezilya'da uçak düştü! 2 ölü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 12:04

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesine küçük uçak düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi.

ÜST ÜSTE UÇAK KAZALARI

Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 9 Ocak ve 7 Şubat'ta da uçak kazaları yaşanmıştı. Kazalar sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Eyalette 9 Ağustos 2024'te de yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
Bu oran, ön kısımda yüzde 38 ve orta bölümde yüzde 39 olarak belirlendi. Özellikle arka orta koltuklar, yüzde 28 ile en düşük ölüm oranına sahip. Uzmanlar, çarpışmaların genellikle uçağın ön kısmında daha şiddetli olması nedeniyle arka koltuklarda oturan yolcuların daha az risk altında olduğunu belirtti.
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