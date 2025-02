Gizemli koku yolcu uçağına acil iniş yaptırdı! İncelemeler yapıldı

05 Şubat 2025 17:05 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:17

ABD'nin New York eyaletinden kalkan yolcu uçağı 'koku' sebebiyle acil iniş yaptı. 158 kişilik yolcu uçağındaki kokunun sebebi araştırıldı fakat bulunamadı.

ABD'nin New York eyaletinden Orlando'ya uçmak üzere havalanan 158 kişilik yolcu uçağı 'koku' nedeniyle acil iniş yaptı. New York Post'un haberine göre, Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "New York'tan John F. Kennedy (JFK) kalkışlı Orlando seferini yapan 2090 sefer sayılı uçak, kabinde bir koku tespit edilmesinin ardından Raleigh'e (Kuzey Carolina) yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı." ifadesi yer aldı.

Yetkililer, 158 yolcu taşıyan uçağın kabinindeki "gizemli kokunun" sebebinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

UÇAĞIN KANADI ALEV ALMIŞTI

ABD'de 1 Şubat'ta da United Airlines adlı hava yolu şirketine ait uçağın kanadı, Texas'tan New York'a giderken kalkış esnasında alev almıştı.

Bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, kalkış sırasında uçağın kanadının alev aldığı ve kabin içindeki yolcuların panik yaşadığı yer almıştı.

Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını ve tüm yolcuların başka bir uçağa alınarak havalandığını açıklamıştı.​​​​​​​