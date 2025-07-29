Tek teker üzerinde şov yaptı, polisin cezasından kaçamadı! İşte o anlar

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaparak hem kendini hem de diğer sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. A.O.Z. isimli motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı. Şahsa, 'dikiz aynası bulunmayan aracı kullanmak', 'tehlikeli şekilde şerit değiştirmek', 'araç üzerinde akrobatik hareketler yapmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından, araç sahibine ise; 'tescil plakasında değişiklik yapmak' maddelerinden toplamda 10 bin 129 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet sürücüsü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.