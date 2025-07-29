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 | Berrak Arıcan

Horlamasının sebebi kafatasının aşınması çıktı! Önemsemediği belirti hayatını kurtardı

İngiltere'de yaşayan Claire Barbery, 51 yaşında bir anda horlamaya başladı. Başta bu durumu önemsemeyen Barbery, iptal etmekten son anda döndüğü doktor randevusunda aslında kafatasının aşındığını öğrendi.

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Horlamasının sebebi kafatasının aşınması çıktı! Önemsemediği belirti hayatını kurtardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:22

İngiltere'nin Cornwall Newquay şehrinde yaşayan Claire Barbery, uykusunda kendisini uyandıracak derecede horlamaya başladı. Bir anda başlayan horlamaları ilk başta dikkate almayan Barbery, bir doktor randevusu aldı fakat horlamaların sürekli tıkalı olan burnu nedeniyle olduğunu düşünerek iptal etmeyi düşündü.

''Hiçbir sorun yok, diye düşündüm. Ama geriye dönüp baktığımda, bu karar hayatıma mal olabilirdi'' diyen Barbery, burun tıkanıklığını buna bağladığı horlamalarını bir ay önce geçirdiği Covid-19'la da bağdaştırdı. Fakat kullandığı burun spreyi de işe yaramayınca doktora gitmeye karar verdi.

Horlamasının sebebi kafatasının aşınması çıktı! Önemsemediği belirti hayatını kurtardı

NADİR BİR KANSER TÜRÜ

Claire Barbery'e taramalar ve biyopsi yapıldı ve koku nöroblastomu teşhisi konuldu. The Sun'ın haberine göre bu hastalık, burun boşluğunun üst kısmında gelişen nadir bir türü. Barbery'nin kafatasını aşındıran 5 santimetrelik bir tümör vardı. Doktorlar vakit kaybetmeden Barbery'i ameliyata aldı.

Danışman cerrah Shahz Ahmed, ''Claire'in çok nadir görülen bir kanser türü vardı ve bunun alınması gerekiyordu. edilmezse metastaz yapıp boyuna ve vücudun geri kalanına yayılabilirdi.'' açıklamasında bulundu.

Horlamasının sebebi kafatasının aşınması çıktı! Önemsemediği belirti hayatını kurtardı

Barbery'nin ameliyatı oldukça başarılı geçti. Ameliyatın ardından 6 hafta ve radyoterapi gördü ve şu anda tıbbi ekibiyle düzenli olarak kontrol ediliyor.

Horlamasının sebebi kafatasının aşınması çıktı! Önemsemediği belirti hayatını kurtardı

Barbery, yavaş yavaş işe geri dönüyor ve tedavisi bittiğinden beri eşi Gary ile tatillerin tadını çıkarıyor ve 27 yaşındaki kızları Lowenna ve 25 yaşındaki kızları Keizha ile daha fazla zaman geçiriyor.

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ETİKETLER
#kanser
#ameliyat
#tedavi
#kemoterapi
#Burun Kanseri
#Koku Nöroblastomu
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#Burnutkanikliği
#Koku Nöroblastomu
#Nadir Hastalık
#Dünya
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