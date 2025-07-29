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 | Berrak Arıcan

Dünyanın en büyük dudaklı kadınının eski, estetiksiz hali görenleri şoke etti

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olan kadını Andrea Ivanova'nın estetiksiz hallerine dair görüntüler ortaya çıktı. Bratz bebeğine benzemek için onlarca estetik olan kadının eski halini görenler şoke oldu.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:58

vatandaşı olan Andrea Ivanova, 2018 yılında estetiklerine başladı. Dudak dolgusunun yanı sıra çene şekillendirme, büyütme ve uzatma, çene şekillendirme ve elmacık kemiği belirginleştirme gibi operasyonlar da yaptırdı. Bratz bebeklerine benzemek isteyen Andrea, toplam 32 estetik yaptırdı.

Dünyanın en büyük dudaklı kadınının eski, estetiksiz hali görenleri şoke etti

''DOKTORUM KORKTU, BEN KARARLIYDIM''

Şimdilerde dünyanın en büyük dudaklarına sahip olan Andrea, estetikleri nedeniyle risklerin farkında olduğunu fakat vazgeçmek istemediğini söylüyor. New York Post'un haberine göre Andrea, "Doktorum dudaklarıma daha fazla hyaluronik asit enjekte etmekten korkuyordu ama ben daha fazlasını istediğimde kararlıydım ve durmayacağım.'' dedi.

Dünyanın en büyük dudaklı kadınının eski, estetiksiz hali görenleri şoke etti

ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ

Aşk hayatının kötü gitmesi ya da olmaması üzerine estetiğe merak saldığını anlatan Andrea'nın estetiksiz halini görenler ise hayrete düştü. Sosyal medyada yayılan fotoğrafları görenler, eski halinin çok güzel olduğunu, estetikten vazgeçmesi gerektiğini yazdı.

Dünyanın en büyük dudaklı kadınının eski, estetiksiz hali görenleri şoke etti

Öte yandan Andrea, şimdiye kadar estetik uğruna 26 bin dolar yani 1 milyondan daha fazla para harcadı.

Dünyanın en büyük dudaklı kadınının eski, estetiksiz hali görenleri şoke etti
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ETİKETLER
#bulgaristan
#Estetik Ameliyatı
#Bratz Bebek
#Dudak Dolgusu
#Andrea Ivanova
#Dünya Rekorları
#Dünya
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