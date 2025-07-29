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 | Berrak Arıcan

İki yaşındaki çocuk bir buçuk metrelik kobra yılanını ısırarak öldürdü! Ailesi yaşananları anlattı

Hindistan'da 2 yaşındaki bir çocuk, bir buçuk metre uzunluğundaki bir kobra yılanını ısırarak öldürdü. Ailesi, herkesi şaşkınlığa uğratan olayın nasıl geliştiğini ve ardından neler yaşandığını anlattı.

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İki yaşındaki çocuk bir buçuk metrelik kobra yılanını ısırarak öldürdü! Ailesi yaşananları anlattı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:45

'da daha önce kendisini ısıran yılanı için ısıran bir kişi, dünya basınında bir hayli konuşuldu. Yine Hindistan'da benzer bir olay yaşandı. Fakat bu kez 2 yaşındaki bir bilinçsizce, kendi hayatını kurtarmak için yaptığı hamleyle herkesi şaşkına çevirdi.

İki yaşındaki çocuk bir buçuk metrelik kobra yılanını ısırarak öldürdü! Ailesi yaşananları anlattı

YILAN KOLUNU SARINCA KAFASINI ISIRDI

2 yaşındaki Govinda Kumar, Bihar'ın Batı Champaran bölgesindeki Majhaulia bloğundaki Bankatwa köyünde evinin dışında oynuyordu. O esnada bir buçuk metre boyunda bir kobra yılanı, çocuğa yaklaştı. Yakınları, küçük çocuğun yılanı fark edip ona bir parça tuğla fırlattığını söyledi. bir anda çocuğa doğru atıldı ve elini sıkıca sardı. Govinda, herkesi şoke eden hamleyi yaptı ve sürüngenin kafasına dişlerini geçirerek, onu öldürdü.

Dailymail'in haberine göre, Govinda'nın büyükannesi Mateshwari Devi, "Çocuğun elindeki yılanı görünce herkes ona doğru koştu, ama o sırada çocuk yılanı ısırdı ve onu oracıkta öldürdü." dedi.

İki yaşındaki çocuk bir buçuk metrelik kobra yılanını ısırarak öldürdü! Ailesi yaşananları anlattı

ÇOCUK BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Yılanı ısıran çocuk, kısa bir süre sonra bilincini kaybetti ve acil olarak hastaneye götürüldü. Doktorlar, kobra yılanının kafasında ve ağzında oluşan yaralar nedeniyle öldüğünü, yaraların bir çocuğun ısırması sonucu oluştuğuna inanıldığını doğruladı.

Çocuğun zehirlendiğini fakat ölümcül olmadığını belirten Dr. Surab Kumar, "Zamanında yapılan tedavi Govinda'nın hayatını kurtardı" dedi. Doktor, açıklamalarına ise şöyle devam etti:

''Çocuğun durumu şu anda stabil olup, tedavisi doktorların gözetiminde sürdürülmektedir. Çocuğumuz sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyor, sürekli ilaç tedavisi uygulanıyor ve gözlem altında tutuluyor.''

İki yaşındaki çocuk bir buçuk metrelik kobra yılanını ısırarak öldürdü! Ailesi yaşananları anlattı

Doktor ayrıca The Telegraph'a şunları söyledi:

''Şaşırdık ve çocuğun kobra tarafından ısırılmadığından emin olmak için anne ve babasıyla birkaç kez çapraz kontrol yaptık, böylece zehrin kan dolaşımına karışmadığından emin olduk.''

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ETİKETLER
#çocuk
#yılan
#hindistan
#zehirlenme
#intikam
#Kobrayılan
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