Doktorlar 'öldü' dedi, cenaze aracını beklerken bir anda gözünü açtı!

İtalya'da 78 yaşındaki bir adam peş peşe iki kalp krizi geçirdi. Doktorlar, hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümün doğrulanmasının ardından cenaze aracı beklenirken ise akılalmaz bir olay meydana geldi.

GÖZÜNÜ AÇAR AÇMAZ ÇOCUKLARINI SORDU

Yaşlı adam, doktorların 'öldü' demesinin ardından yarım saat sonra gözlerini açtı hatta hareket etmeye başladı. Öldüğü söylenen adam, gözünü açar açmaz çocuklarını sordu. Bu anlara şahit olanlar neye uğradığını şaşırırken acil olarak doktorlara haber verildi.

LAZARUS SENDROMU

İtalyan basınına göre, doktorlar durumunun stabil olduğunu ve insanlarla normal bir şekilde iletişim kurabildiğini belirtti. Adamın ''Lazarus Sendromu'' yaşadığı bildirildi. Bu sendrom nedeniyle vücut bir süre kendisini kapatıyor ardından bir anda hayati fonksiyonlarına devam ediyor.

Tıp dünyası bu sendromun nasıl işlediğini henüz bilmezken bu konuda birçok teori ortaya atıldı.