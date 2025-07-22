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 | Berrak Arıcan

MR cihazının içine çekilen adamın eşi yaşananları anlattı: O görüntü beynimden çıkmıyor

ABD'de meydana gelen korkunç 'MR cihazının içine çekilen adam' olayının detaylarını eşi anlattı. Metal bir kolye nedeniyle MR cihazına çekilmesinin ardından hayatını kaybeden adamın peş peşe kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

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MR cihazının içine çekilen adamın eşi yaşananları anlattı: O görüntü beynimden çıkmıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:57

ABD'de geçtiğimiz günlerde 61 yaşındaki Keith McAllister, MR cihazına, metal kolyesiyle yaklaştı ve bu onun sonu oldu. Akıllara durgunluk veren bu olayın ardından McAllister hayatını kaybetti.

MR cihazının içine çekilen adamın eşi yaşananları anlattı: O görüntü beynimden çıkmıyor

Eşi Adrienne Jones-McAllister ise yaşananları anlattı.

METAL KOLYE 9 KG AĞIRLIĞINDAYDI

Adrienne, dizindeki rahatsızlık nedeniyle MR cihazına girdiğini, görüntülemenin ardından henüz cihaz kapanmadan teknikerin eşini odaya çağırdığını söyledi. Keith McAllister, eşinin 'ağırlık antremanı' yapmak amacıyla kullandığı 9 kilogram ağırlığındaki kolyesiyle beraber MR odasına girdiğini ve yaklaşmasıyla cihaza çekildiğini anlattı.

MR cihazının içine çekilen adamın eşi yaşananları anlattı: O görüntü beynimden çıkmıyor

MR cihazının adeta yuttuğunu söyleyen Adrienne, eşinin bu olaydan sonra da birkaç kez kalp krizi geçirdiğini, fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığını fakat müdahalelerin yeterli olmadığını ifade etti.

MR cihazının bulunduğu odaya, henüz cihaz açıkken eşini çağıran teknikeri suçlayan Adrienne, o anları şöyle anlattı:

''Bana doğru geliyordu ve bir anda makine onu yuttu. Kollarımda hareketsiz kaldı ve bu görüntü beynimden çıkmıyor. O teknisyen daha önce de eşimi ve kolyesini görmüştü ve hatta bu konuda konuşmuşlardı. Kolyesini görmesine rağmen neden içeri gitmesini istediğini anlayamıyorum.''

MR cihazının içine çekilen adamın eşi yaşananları anlattı: O görüntü beynimden çıkmıyor

News 12 Long Island'ın haberine göre, McAllister'ın üvey kızı da yaşananlara tepki gösterdi... Facebook üzerinden paylaşımlarda bulunan talihsiz kadın, "Annem yatakta yatarken teknisyen eşini çağırdı. Ona kolyesi olduğunu söylemeyi unuttum ve bir anda cihaz onu çekti. Ayrıca bazı medya kuruluşları, onun içeride bulunma izni olmadığını söyledi ama aslında teknisyen onu içeri çağırdı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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