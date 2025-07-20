MR cihazına adeta çekildi! Metal kolyeli adam hayatını kaybetti

ABD'nin New York bölgesinde bulunan Long Island'da 61 yaşındaki adam metal bir kolye ile beraber MR cihazının bulunduğu odaya girdi. O esnada orada bulunan bir kişi, metal kolye nedeniyle adamın makineye doğru çekildiğini söyledi.

'UZAK DUR' TALİMATINA UYMADI

Polise ifade veren tanık, polise, adamın akrabası olan hastanın çığlıklarını duyduktan sonra endişelenerek MR odasından uzak durma emrine uymadığını aktardı.

NBC News'in haberine göre polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Uzmanlar, MR makinelerinin içindeki mıknatısların odanın içinden bir nesneyi çekmesiyle bağlantılı yaralanma ve ölümlerin nadir olduğunu söylüyor.