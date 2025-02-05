Yüksek mutasyona uğrayabilen grip alarmı! Ülkede rekor seviye, seyahat uyarısı geldi: Gitmeyin!

05 Şubat 2025 16:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:41

Türkiye'de de artan grip vakaları Japonya'da rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, yüksek mutasyon geçirebilen virüsün dünya çapında yıkıcı olabileceğini belirtirken seyahat uyarısı da geldi.

Türkiye'de hastaneler grip vakalarıyla dolup taşarken Japonya'dan korkutan haber geldi. Japonya'da grip vakaları rekor seviyelere ulaştı. Son bir ayda günlük ortalama 66.132 yeni vaka bildirildi ve hastaneler ile yerel kliniklerin kapasitesinin dolduğu belirtildi.

2024’ün son haftasında 317.000 yeni vaka kaydedildi ve bu, ülke için yeni bir rekor oldu. 26 Ocak itibarıyla Japonya'da doğrulanmış grip vaka sayısının 9.52 milyona ulaştığı açıklandı.

''YÜKSEK MUTASYON GEÇİREBİLEN VİRÜS''

Dailystar'ın haberine göre, solunum hastalıkları uzmanı Dr. Leung Chi-chiu, ''Uyarı işaretleri aylardır ortadaydı, ancak grip riskleri tehlikeli şekilde hafife alındı. Artık kayıtsız kalamayız. Japonya, yüksek mutasyon geçirebilen bu virüs türlerinin dünya çapında yıkıcı bir yayılma sürecinin başlangıcı olabilir." dedi.

Ülkedeki eczanelerde grip ilaçlarının tükendiği bildirilirken Okayama Eyalet Tıbbi Derneği Başkanı Dr. Matsuyama Masaharu ise durumu resmen "kriz" olarak tanımladı.

SEYAHAT UYARISI: GİTMEYİN!

Hükümet sağlık yetkilileri halka maske takmaları ve ellerini yıkamaları çağrısında bulundu bu da Covid-19 pandemisini hatırlattı. Komşu ülke Tayland’daki Maharat Nakhon Ratchasima Hastanesi’nin yardımcı direktörü Dr. Jade Boonyawongwiroj, Japonya’ya seyahat edilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, efsanevi Tayvanlı aktris Barbie Hsu’nun, grip kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.