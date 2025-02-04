Milyonlarca insanın severek içtiği içecek genç kızı ölümün kıyısına götürdü! Uzmanlardan uyarı geldi

04 Şubat 2025 17:01 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:22

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Jazmin Garza, spor salonundayken içtiği içecek nedeniyle ölümden döndü. Milyonlarca insanın tercih ettiği içecek yüzünden 4 kez kalp krizi geçiren genç kız başına gelenleri bir bir anlattı ve herkesi uyardı.

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Jazmin Garza, erkek arkadaşı Isaac Ayala ile birlikte spor salonunda ağırlıklı egzersiz yaparken rahatsızlandı. Başının döndüğünü söyleyen Jazmin'in bir anda başı dönmeye başladı ve yüzünün rengi gitti. Solgun görünen Jazmin'in bir anda burnu kanamaya başlayınca ise yere yığıldı.

Arkadaşı Isaac, Jazmin'in kalbinin durduğunu fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Jazmin'in kalbi yeniden çalıştırıldı ve o sırada genç kız 4 kez kalp krizi geçirdi. Hastanede kaldığı sürede midesi ve böbrekleri çalışmamaya başladı ve Jazmin yaşam destek ünitesine bağlandı.

TEHLİKE: ENERJİ İÇECEĞİ

Doktorlar, Jazmin kendine gelene kadar birçok test yapsalar da hastalığına sebep bulamadılar. Jazmin, kendine geldiğinde doktorlara kafeinli enerji içeceği tükettiğini söyledi. Doktorlar, enerji içeceğinin bilinmeyen bir kalp rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini açıkladı.

Jazmin artık enerji içeceklerinden 'uzak durma yemini' ederken içenleri de uyardı. Ölümün kıyısından döndükten sonra hayata dair yeni bir bakış açısına sahip olduğunu belirten Jazmin, "İkinci bir şansım olduğunu hissediyorum ve şimdi daha iyisini yapmak istiyorum" dedi.

ARAŞTIRMACILAR RİSKLERİ SIRALADI

Mevcut birçok araştırma ise enerji içeceklerinin düzensiz kalp atışları ve kalp durması gibi sorunlarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. The Sun'un haberine göre, ABD'deki Mayo Kliniği'ndeki araştırmacılar, acil müdahale sonrasında kalp krizinden kurtulan 144 hastanın tıbbi verilerini inceledi.

Yaşları 20 ile 42 arasında değişen yedi kişinin, hayati tehlikesi olan olaydan önce bir süre enerji içeceği tükettiği, altısına elektrik şoku verildiği, birine ise elle canlandırma yapılması gerektiği belirtildi. Hastalardan üçü düzenli olarak enerji içeceği tüketiyordu ve dördünde genetik bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, uyku eksikliği, susuzluk, aşırı diyet, elektronik sigara kullanımı ve antibiyotik kullanımı gibi olayın etrafındaki diğer faktörlerin de bu hastalarda ani kalp durmasına yol açan "mükemmel fırtına" oluşturmuş olabileceğini söyledi.