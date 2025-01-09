Brezilya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
09 Ocak 2025 22:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 22:54
Brezilya'da uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı…
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü. İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com