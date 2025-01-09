Brezilya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

09 Ocak 2025 22:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 22:54

Brezilya'da uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı…