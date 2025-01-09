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Brezilya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
09 Ocak 2025 22:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 22:54
Brezilya&#039;da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Brezilya'da uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı…

Brezilya​'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü. İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Brezilya'da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
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