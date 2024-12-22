Brezilya'da uçak kazası! Canlı kalan çıkmadı

22 Aralık 2024 18:40 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 18:42

Brezilya'nın güney bölgesinde küçük uçak kazası yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düşen uçakta bulunan 10 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde, turistik Gramado şehrinde uçuş gerçekleştiren uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

UÇAKTA BULUNANLAR HAYATINI KAYBETTİ!

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki elimizdeki ilk bilgilere göre uçaktaki yolcuların kurtulamadığını öğrendik” ifadelerini kullandı.

15 KİŞİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Yetkililer, kazanın ardından düşüş bölgesinde bir yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilenerek tedavi altına alındığını belirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, uçak önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptı ve son olarak bir mobilya mağazasının üzerine düştü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kazanın nedeninin henüz netleşmediği bildirildi.