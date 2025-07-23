Brezilya'nın eski devlet başkanına elektronik kelepçe takıldı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "darbe girişimi" suçlamasıyla yargılandı. Bolsonaro'nun yargılandığı Brezilya Yüksek Mahkemesi eski başkan hakkında çarpıcı bir karara imza attı.

Bolsonaro'ya ülke dışına kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle elektronik kelepçe takıldı. Brezilya Parlamentosu'nda Liberal Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Bolsonaro, ayak bileğine takılan kelepçeyi gazetecilere gösterdi.

Bolsonaro, kelepçeyi en büyük aşağılama olarak niteledi. Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Bolsonaro'nun yabancı yetkililerle temasa geçmesini de yasakladı.

DUDAK UÇUKLATAN HAPİS CEZASI ALABİLİR

Jair Bolsonaro, mevcut Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor.

Eylül'de sonuçlanması beklenen mahkemede Jair Bolsonaro suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.