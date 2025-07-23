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 | Berkay Alptekin

Brezilya'nın eski devlet başkanına elektronik kelepçe takıldı

Güney Amerika'da yer alan Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro darbe girişimi nedeniyle yargılanıyordu. Brezilya Yüksek Mahkemesi eski başkan hakkında çarpıcı bir karara imza attı.

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Brezilya'nın eski devlet başkanına elektronik kelepçe takıldı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:10

Güney Amerika ülkesi 'nın eski Devlet Başkanı , "" suçlamasıyla yargılandı. Bolsonaro'nun yargılandığı Brezilya Yüksek Mahkemesi eski başkan hakkında çarpıcı bir karara imza attı.

Bolsonaro'ya ülke dışına kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle takıldı. Brezilya Parlamentosu'nda Liberal Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Bolsonaro, ayak bileğine takılan kelepçeyi gazetecilere gösterdi.

Bolsonaro, kelepçeyi en büyük aşağılama olarak niteledi. Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Bolsonaro'nun yabancı yetkililerle temasa geçmesini de yasakladı.

Brezilya'nın eski devlet başkanına elektronik kelepçe takıldı

DUDAK UÇUKLATAN HAPİS CEZASI ALABİLİR

Jair Bolsonaro, mevcut Brezilya Devlet Başkanı 'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor.

Eylül'de sonuçlanması beklenen mahkemede Jair Bolsonaro suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

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#brezilya
#darbe girişimi
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#Dünya
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