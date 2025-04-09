DMM'den 'elektronik kelepçe ihalesi' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Emniyet Genel Müdürlüğünün 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yaptığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu ihalenin kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kullanılan elektronik izleme sistemi için açıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Emniyet Genel Müdürlüğü 280 bin elektronik kelepçe alım ihalesi yaptı' iddiası doğru değildir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alım ihalesi, kadınların şiddete maruz kalmaması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kullanılan elektronik izleme sistemi için açılan '280 bin günlük izleme sistemi' ihalesidir.

Aylık yaklaşık 36 bin gün elektronik kelepçe kullanımı göz önünde bulundurulduğunda yıl sonuna kadar yaklaşık 280 bin gün kullanılacağı öngörülerek bu ihaleye çıkılmıştır.

Dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaledeki '280 bin' sayısının, elektronik kelepçe sayısını değil izleme sistemi kapsamında kullanılacak gün sayısını ifade ettiği görülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."