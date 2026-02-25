Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Brezilya'yı sel vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Brezilya'yı şiddetli yağışlar vurdu. Yağışların neden olduğu sel, felakete dönüştü ve 25 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 00:57

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, olaylarda can kaybının 25'e, haber alınmayan kişilerin sayısının ise 43'e yükseldiğini açıkladı.

Brezilya'yı sel vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

0:00 153
HABERİN ÖZETİ

Brezilya'yı sel vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 25'e, haber alınamayan kişi sayısı ise 43'e yükseldi.
Juiz de Fora Belediyesi'nde can kaybı 18'e, kayıp sayısı 40'a ulaştı.
Uba şehrinde 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.
Acil durum ekipleri, enkaz ve çamur altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.
Juiz de Fora'da 12 ev büyük hasar gördü.
Sel nedeniyle 440 kişi evsiz kaldı ve spor salonları ile okullara yerleştirildi.
Şubat ayındaki yağış miktarı mevsim normallerinin iki katına çıkarak 584 milimetreyi aştı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Selin etkili olduğu Juiz de Fora Belediyesi'nin yayımladığı resmi verilere göre, kentteki can kaybı 18'e, haber alınamayan kişilerin sayısı 40'a ulaştı. Uba şehrinde ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

ENKAZ VE ÇAMUR ALTINDA KALANLAR ARANIYOR

Öte yandan acil durum ekipleri özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz ve çamur altında kalan kurbanları aramaya devam ediyor. Juiz de Fora İtfaiye Teşkilatı'ndan bir yetkili, selin şiddetli bir şekilde vurduğu Parque Burnier bölgesinde yaşanan büyük bir toprak kayması sonucunda 12 evde ağır şekilde hasar oluştuğunu aktardı.

Brezilya'yı sel vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Yetkili, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında birçok kişinin evlerinin içinde bulunduğunu belirtti.

Yetkili aynı zamanda devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Umutluyuz. Bu sabah bir evin içinde bir çocuk bulduk, enkazın altındaydı. Ekibin onu canlı olarak çıkarması 2 saat sürdü ve çocuk hastaneye kaldırıldı" dedi.

Minas Gerais İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Teğmen Henrique Barcellos da yağışlar nedeniyle bölgedeki Paraibuna Nehri'nin taştığını ve itfaiye ekiplerinin nehir kıyıları boyunca ve yakınlarındaki bölgelerde meydana gelen sel olaylarına, toprak kaymalarına ve yapısal risklere müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Brezilya'yı sel vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

ÇOK SAYIDA KİŞİ EVSİZ KALDI

Yetkililerden daha önce yapılan açıklamalarda, Juiz de Fora'da kurtarılanlara olay yerinde psikolojik destek sağlandığı, sel nedeniyle 440 kişinin evsiz kaldığı belirtilmiş ve bu kişilerin barınaklara dönüştürülen spor salonları ile okullara yerleştirildiği aktarılmıştı.

Brezilya'yı sel vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kent yetkilileri ayrıca, şubat ayında kaydedilen yağış miktarının 584 milimetreyi aşarak mevsim normallerinin iki katına çıktığını, bunun da konutlar ile iş yerlerinde meydana gelen hasarı daha da artırdığını belirtmişti. Yetkililer, halkın güvenliğini öncelik göstererek belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Çevre mahalleleri şehir merkezine bağlayan köprüler ise yapısal çökme riski nedeniyle kapatılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Brezilya'da sel felaketi! Ölüler var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trakya'da sel tehlikesi! Nehirler taştı, kırmızı alarm verildi
ETİKETLER
#Doğal Afet
#Brezilya Sel
#Minas Gerais Sel
#Juiz De Fora Sel
#Uba Sel
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.