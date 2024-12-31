BRICS genişliyor: Yeni yılla beraber 9 ülke daha dahil oluyor

31 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:40

Rusya, 2025 itibarıyla BRICS'e 'ortak devlet' statüsünde 9 ülkenin daha dahil olacağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan var.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması üzerine Kazan​'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı hatırlatarak yeni üyelerini sıraladı. 2025 itibarıyla 9 ülke daha BRICS'e 'ortak devlet' statüsüyle katılıyor.

Bu ülkeler ise şu şekilde:

Belarus​, Bolivya​, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan

4 ÜLKEYE DE BRICS DAVETİ GÖNDERİLDİ

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiğini açıkladı. Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalesinde kullanması üzerine literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısını 9'a yükselten BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.