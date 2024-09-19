Brüksel'de metroda doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz seyahat hakkı verildi

19 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:35

Brüksel'de hizmet veren toplu taşıma firması STIB, metroda dünyaya gelen bir bebeğe ömür boyu bedava ulaşım hakkı verdi.

Brüksel​ Toplumlararası Taşımacılık Şirketi (STIB), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Eylül tarihinde bir kadının Brüksel'in Molenbeek semtindeki Beekant metro​ istasyonunda doğum​ yaptığını bildirdi.

Açıklamada, doğum sürecinin metro yolculuğu sırasında başladığı ve STIB personelinin yardımıyla bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği ifade edildi.

"ÖMÜR BOYU ABONELK VERİLECEK"

STIB, firması bu tür bir olayın ilk defa yaşandığını ifade ederek, "Asla unutamayacağımız bir an. Doğum hediyesi olarak STIB'nin bu küçük yıldızına ömür boyu ücretsiz abonelik verilecek" diye duyuru yaptı.

MIVB personeli olay yerine vardığında, acil servisler kadına doğum sırasında destek oluyordu. Bunun üzerine MIVB personeli doğumu olabildiğince rahat hale getirmek ve biraz mahremiyet sağlamak için battaniyelerden bir duvar ördü.

Anne ve metro istasyonunda dünyaya gelen kız çocuğu, daha sonra Erasmus hastanesine nakledildi. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.