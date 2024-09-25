Bu dağ altın saçıyor! Onlarca gram altın değerinde, bin kilometre uzaklığa bile erişiyor

25 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:25

Antarktika'nın güney ucunda bulunan Erebus Dağı, adeta altın saçıyor. Lav gölü her gün yaklaşık 80 gram altın tozunu gazlarla beraber dışarı püskürtüyor.

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Buzla kaplı Antarktika​'nın örtüsü altın​ tozu haline geldi. Bölgede bulunan volkanik dağlar, beyaz örtüye altın toz saçıyor. Kıtada düzinelerce bulunan yanardağlardan biri olan Erebus Dağı, adeta altın fışkırtıyor. Kıtanın en güneyinde bulunan Erebus, düzenli olarak gaz ve buhar püskürtüyor. Ayrıca 'volkanik bombalar' olarak bilinen erimiş kayalar fırlatıyor.

HER GÜN 80 GRAM ALTIN SAÇIYOR

Bilim insanları, yanardağdan püsküren gazların içinde minik altın kristalleri bulunduğunu belirtti. Volkan, her gün yaklaşık 80 gram altın püskürtüyor ve altının değerinin yaklaşık 6 bin dolar olduğu düşünülüyor. Altın tozları bin kilometre uzaklıktaki ortamlarda bile tespit edilmiştir.

ALTIN PÜSKÜRTEN EN AKTİF YANARDAĞ​

Öte yandan 2017 yılında yapılan bir araştırmada bölgede 138 yanardağ olduğu tespit edilmişti. Bu volkanların bir kısmı uykuda fakat bilinen 8 ya da 9 aktif volkan bulunuyor. Kıtadaki en aktif yanardağ ise altın saçan 3.794 metre yüksekliğe sahip Erebus Dağı.

1841'de İngiliz kaşif Sir James Clark Ross tarafından keşfedilen volkanın, o sırada faal olduğu bildirilmiştir. Erebus Dağı’nın zirvesindeki kraterde, 1972’den bu yana aktif olan bir lav gölü bulunmaktadır.

ALTIN SAÇAN DAĞ UÇAK KAZASIYLA BİLİNİYOR

Ancak Erebus Dağı, en çok 1979'da yaşanan trajik bir uçak kazası ile biliniyor. Air New Zealand Flight 901, 28 Kasım 1979’da Erebus Dağı'na çarparak uçaktaki 257 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu trajik olay sonrası Antarktika’ya yapılan turistik uçuşlar durdurulmuştur.