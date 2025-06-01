'Bu kadar da olmaz'ların ülkesi Kuzey Kore'den kaçırılan telefon incelendi! Resmen bir casus

Yasaklarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore bu kez ülkeden çıkarılan bir cep telefonu ile konuşuluyor. Kim Jong-un ülkesinde her hareket hükümet tarafından izleniyor.

Kuzey Kore'den kaçakçılar veya yeraltı şebekeleri aracılığıyla Çin sınırından bir cep telefonu geçirildi. Dünyadan izole ülke Kuzey Kore'den kaçırılan telefon incelendiğinde ise ağızları açık bırakan sansür ve takipler gün yüzüne çıktı. Telefon bir Android sisteme sahip olmasına rağmen neredeyse bambaşka bir yazılım vardı.

ANDROID SİSTEM DEĞİŞTİRİLMİŞ

Cep telefonunu ele geçiren BBC muhabiri, Kuzey Kore'nin her şeyi kontrol ettiğini ''Değiştirilmiş bir Android sistemi çalıştıran Kuzey Kore akıllı telefonları, devlet ideolojisini uygulamak için kullanılıyor.'' dedi. Buna en iyi örnek ise telefona Güney Kore’de yaygın kullanılan "oppa" kelimesi yazıldığında, anında "yoldaş" olarak değiştirmesi oldu. Üstelik bir de uyarı beliriyor ve şu yazıyor:

''Bu kelime yalnızca kardeşlerimizi tanımlamak için kullanılabilir.''

''Güney Kore'' kelimesi yazıldığında ise rejimin rakibi için kullandığı “kukla devlet” ifadesiyle otomatik olarak değişiyor.

5 DAKİKADA BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIYOR

Ayrıca telefon, yasak davranışların yanı sıra her adımı kayıt altına alıyor. Muhabir, ''Telefonun her beş dakikada bir ekran görüntüsü aldığını görebiliyoruz. Ancak kullanıcı bu dosyaları açamıyor. Yalnızca yetkililer erişebiliyor.'' dedi.

Kuzey Kore'de yaşayanlar küresel internete erişemiyor. Sadece hükümetin işlettiği, onaylı içeriklere onay var. Buna ise ''Kwangmyong'' adlı yerel internet ağı ile ulaşılabiliyor.

KİM AİLESİ SORGULANMAK İSTEMİYOR

Stimson Center’da Kuzey Kore teknolojisi uzmanı Martyn Williams, bu teknolojik baskının ardındaki nedeni ise, “Kim ailesi etrafında oluşturulan mitolojilerin çoğu uydurma. Anlatılan hikayeler yalanlara dayanıyor ve bunların sorgulanmasını istemiyorlar.” ifadeleriyle yorumluyor.