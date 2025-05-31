Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Elon Musk hakkında şoke eden iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında uyuşturucu kullandı

Dev teknoloji şirketleri Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. Musk'ın Başkan Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyası sırasında "yoğun şekilde" uyuşturucu kullandığı ileri sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk hakkında şoke eden iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında uyuşturucu kullandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 14:05

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, aile yaşamı ve çocuklarının yanı sıra Trump'a yakınlığıyla sık sık gündeme gelen teknoloji devi sahibi Elon Musk'ın kampanya süreçlerinde uyuşturucu kullanımının da "arttığı" ileri sürüldü.

Haberde, Musk'ın yanında, içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı ve ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini "yüksek dozlarda" kullandığı kaydedildi.

Ayrıca, haberde, zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar da kullandığı ileri sürüldü.

"BÜYÜK İNİŞLER, ÇIKIŞLAR VE BİTMEK BİLMEYEN STRES"

NYT'ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade ederken sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı konusunda, "büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres" yaşadığını belirtmişti.

Gazeteye konuşan bir kaynak da Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gelen soruya net yanıt vermekten kaçındı.

Musk, bu konuda kendine yöneltilen sorulara "Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times'ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü'nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım." cevabını verdi.

"ONUNLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump konuya dair gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını söyledi.

Trump, Musk'la ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurgulayarak "Bence Elon harika biri. Ben Elon'un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk bıraktı! Donald Trump'tan veda mesajı
Starship başarısız oldu ama Elon Musk Mars'tan vazgeçmiyor! Kızıl Gezegen'e ilk uçuş için tarih verildi
ETİKETLER
#elon musk
#uyuşturucu
#ruh sağlığı
#gpt-4
#New York Times
#donald-trump
#Ketamin
#Psilosibin
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.