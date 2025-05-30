Elon Musk bıraktı! Donald Trump'tan veda mesajı

Donald Trump hükümetine seçimin ardından destek için göreve gelen Elon Musk Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrıldı.

Veda konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk’ın ekibinden tamamen ayrılmadığını belirterek, “Elon Musk tamamen gitmiyor, ara sıra burada olacak” dedi. Trump, Musk’a zaman ayırıp destek verdiği için teşekkür etti.

GAZZE AÇIKLAMASI: “ATEŞKESE ÇOK YAKINIZ”

Trump, Gazze’deki çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmelerinde "İsrail ve Hamas, Gazze konusunda anlaşmaya çok yaklaştılar. Gün içinde veya yarın size bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'LA ANLAŞMA YAKIN ZAMANDA OLABİLİR

Öte yandan Trump, Gazze ile ilgili değerlendirmesinin hemen ardından İran'la nükleer müzakereler konusunda da bir açıklama yaptı.

Trump, "İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Orta Doğu'ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu." şeklinde konuştu.