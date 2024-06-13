Bu kasabada 103 liraya ev satılıyor! Hatta 42 liraya satıldığı bile var

13 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:57

53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

Sicilya'daki Sambuca di Sicilia'da terk edilmiş evler müzayedede açık artırma ile satılmaya başladı. 2019 ve 2021 yıllarındaki iki satış, uluslararası haberlere konu olunca, dünyanın dört bir yanından da insanlar, ucuz mülk almak için kasabaya akın etti.

DÜŞÜK FİYATA EVLER KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Evler, çok ucuz hatta inanılmaz derecede düşük tekliflere açık artırmaya çıkarılıyor. Bazıları 1 sterlinden (41,29 TL) daha düşük fiyatlarla açık artırmaya çıkıyor. Fakat evlerin terk edildikten sonra senelerce bakım görmemesi nedeniyle ciddi bakıma ihtiyaçları var.

Kasabada bir çift, 1 sterlinden başlayan müzayedede bir ev satın aldıktan sonra evi hayallerindeki eve dönüştürdü. Bu çiftin hamlesi, yerel konseyi yeniden harekete geçirdi. Şimdilerde sadece 2.50 sterlin yani yaklaşık 103 lira gibi bir fiyata evler yeniden satılacak.

EVLERİN BAKIMA İHTİYACI VAR

Kasabanın Belediye Başkanı Giuseppe Cacioppo, CNN International'a yaptığı açıklamasında, önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha fazla satışın geleceğini açıkladı. Ayrıca yabancıların evleri satın almak için kasabaya akın ettiğini belirtti. Cacioppo, açıklamalarına şunları da ekledi:

''Zamanlama mükemmel. Şu anda İtalya'ya seyahat eden turistler ve ilgili alıcılar ile ilkbahar ve yaz aylarında seyahat etmeyi planlayanlar gelip bir göz atabilir."

250 EV SATILDI

Cacioppo, mülklerin yapısal olarak sağlam olmasına rağmen yaşanabilir hale getirilmesi için yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan, "İnsanlar açık artırmada ev almak için acele ediyor ama son kararı veremiyorlar, bunun yerine ucuz bir ev satın alıyorlar. Şu ana kadar 250 ev satıldı." dedi.