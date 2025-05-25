Bu kez kaçıran da kripto yatırımcısı: Bacağını kesip haftalarca işkence ettiler

Fransa'da son zamanlarda artan kripto zenginlerine yönelik saldırılar ABD'ye de sıçradı. Yatırımcı John Woeltz, İtalyan uyruklu bir kişiyi kaçırıp, soğuk cüzdan şifresini öğrenmek için işkence yaptı.

Fransa'da peş peşe yaşanan kripto zenginlerine saldırılar olayları ABD'de de patlak verdi. New York'ta 37 yaşındaki kripto para yatırımcısı olan John Woeltz, İtalyan bir kripto zenginini kaçırdı, akılalmaz işkencelerle şifresini öğrenmeye çalıştı.

BACAĞINI KESTİLER

The Guardian'ın haberine göre, 30 bin dolara kiralanan bir evde, İtalyan mağdur haftalarca çeşitli işkencelere maruz bırakıldı. Günlerce darp edildi, elektrik verildi, silahla tehdit edildi, 5 katlı bir binanın çatısından sarkıtıldı, uyuşturucu madde kullanımına zorlandı, bir bacağı ise testereyle kesildi. Üstelik mağdurun ailesi de hedefe kondu ve öldürülmekle tehdit edildi.

İŞKENCE EVİNDEN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

İtalyan, haftalarca işkencenin ardından bir gün evden kaçmayı başardı ve polise sığındı. Polis, evde işkenceleri belgeleyen Polaroid fotoğraflar buldu. Yetkililere göre Woeltz, iki suç ortağıyla birlikte mağdura fiziksel ve psikolojik işkence uyguladı. Woeltz'e fidye amaçlı kaçırma da dahil olmak üzere dört ayrı suçtan dava açıldı. Mahkeme, şüphelinin kefaletle serbest bırakılmamasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 24 yaşında bir kadın da gözaltına alındı.

BENZER OLAYLAR FRANSA'DA

Fransa'da son aylarda kripto zenginlerine ve ailelerine yönelik saldırılar arttı. Saldırganlar ya kripto zenginlerini ya da ailelerini hedef alıyorlar. Ülkede durum giderek kötüleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'in göbeğinde bir kaçırma girişimi yaşandı. Bir kripto milyonerinin kızı ve torunu saldırıya uğradı. Maskeli, silahlı bir çete, kadını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında direnen kadın ve çocuğu darp eden saldırganlara çevredeki insanlar müdahale etti.

PARMAĞINI KESTİLER

Geçtiğimiz ocak ayında ise Fransa'da Ledger şirketinin kurucu ortağı David Ballan kaçırıldı ve 10 milyon euro fidye istendi. Saldırganlar, Ballan'ın parmağını kesti. Şirket, 3 milyon euro ödeme yaptı fakat kripto varlıklar dondurulduğu için tutarın büyük bir kısmı geri alınabildi.

Mayıs ayında ise Maltalı bir kripto girişimcisinin babası, Paris’te köpeğini gezdirirken kaçırıldı ve benzer şekilde parmağı kesildi. Soruşturma kapsamında 18 ila 26 yaşlarındaki birçok kişi gözaltına alındı.