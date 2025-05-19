Kripto zenginleri ve aileleri fidye için kaçırılıyor, parmakları kesiliyor

Fransa'da son aylarda kripto zenginlerine ve ailelerine yönelik saldırılar arttı. Saldırganlar ya kripto zenginlerini ya da ailelerini hedef alıyorlar. Ülkede durum giderek kötüleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'in göbeğinde bir kaçırma girişimi yaşandı. Bir kripto milyonerinin kızı ve torunu saldırıya uğradı. Maskeli, silahlı bir çete, kadını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında direnen kadın ve çocuğu darp eden saldırganlara çevredeki insanlar müdahale etti.

KAÇIRIP PARMAKLARINI KESİYORLAR

Geçtiğimiz ocak ayında ise Fransa'da Ledger şirketinin kurucu ortağı David Ballan kaçırıldı ve 10 milyon euro fidye istendi. Saldırganlar, Ballan'ın parmağını kesti. Şirket, 3 milyon euro ödeme yaptı fakat kripto varlıklar dondurulduğu için tutarın büyük bir kısmı geri alınabildi.

Mayıs ayında ise Maltalı bir kripto girişimcisinin babası, Paris’te köpeğini gezdirirken kaçırıldı ve benzer şekilde parmağı kesildi. Soruşturma kapsamında 18 ila 26 yaşlarındaki birçok kişi gözaltına alındı.

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu ve benzeri saldırılardan ve kaçırma girişimlerinden korkan kripto zenginlerinin endişeleri arttı. Artık kişisel güvenliklerini korumak için önlemler almaya başladılar. Wall Street Journal'ın haberine göre, birçok yatırımcı, sosyal medya hesaplarını gizli kullanıyor, ev adreslerini kamuya açık platformlardan kaldırıyor.