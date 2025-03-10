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 | Berrak Arican

Bu kez Ukrayna, ABD'yi ikna etmeye çalışacak! Suudi Arabistan'da kritik görüşmeler

Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmeler, Suudi Arabistan'da başladı. Ukrayna, ABD'yi ikna etmek için Karadeniz'de ve uzun menzilli saldırılarda kısmi ateşkes teklif edecek. Bir yandan da ABD'nin askeri ve istihbarat desteği için çaba harcanacak.

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Bu kez Ukrayna, ABD'yi ikna etmeye çalışacak! Suudi Arabistan'da kritik görüşmeler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:11

Ukrayna ve ABD arasındaki gerilimin düşürülmesi için heyetler Suudi Arabistan'da bir araya geliyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kameralar önündeki kavgasının ardından ilk görüşme gerçekleşecek. Ukrayna, kaybettiği ABD desteğini geri kazanmaya çalışacak. Ukrayna heyeti, ABD'yi ikna edebilmek için kısmi bir ateşkes önermeyi planlıyor. Kısmi ateşkes kapsamında uzun menzilli İHA ve füze saldırıları ile Karadeniz’deki çatışmalar sona erebilir.

İLK HEDEF ABD'Yİ GERİ KAZANMAK

Bir Ukraynalı yetkili, Kiev’in önceliğinin ABD ile ilişkilerini düzeltmek olduğunu belirtti. İki Avrupalı yetkili ise Ukrayna’nın ateşkes görüşmelerindeki ilerlemeyi, askeri ve istihbarat desteğinin yeniden başlaması için bir ön koşul olarak gördüğünü aktardı. Ukrayna Parlamentosu’nun ulusal güvenlik komitesi üyesi Fedir Venislavskiy, Suudi Arabistan’daki görüşmelerin ana hedeflerinden birinin ABD’nin yardımını yeniden başlatmak konusunda anlaşmaya varmak olacağını söyledi.

MADENLER ANLAŞMASI İMZALANABİLİR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump, Fox News’e verdiği röportajda ikili görüşmelere doğrudan değinmedi ancak Kiev ile yakında değerli madenler üzerine bir anlaşma imzalanacağından emin olduğunu ifade etti. Zelenskiy ise bu anlaşmanın mineral kaynaklar ve güvenlik garantileri konusunda daha detaylı mutabakatların önünü açacağını söyledi.

KISMİ ATEŞKESİN DETAYLARI

Ukrayna'nın önermeyi planladığı kısmi ateşkesin ilk aşamasında hava saldırılarının, deniz operasyonlarının ve enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulması, devamında ise esir takası ve kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi gibi önemli konular yer alıyor. Bu görüşmelerde Ukrayna heyetine Zelenskiy'nin başdanışmanı Andriy Yermak liderlik edecek. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavlo Palisa da görüşmelere katılacak. Fakat Rusya kısmi ateşkese sıcak bakmıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova geçtiğimiz günlerde kalıcı bir çözüm olmadan herhangi bir ateşkesin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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